Приметы на 25 октября: что нельзя делать [ Редактировать ]
25 октября православная церковь отмечает память святых мучеников Прова, Тараха и Андроника, которые в 304 году пострадали за Христа в городе Тарс Киликийский.
Традиции 25 октября
В народном календаре святого Прова по каким-то причинам связали со звездами. В этот день за звездами наблюдали с полудня до полуночи и по ним гадали о погоде и урожае:
- Если звезды яркие, то жди мороза; тусклые – похолодания.
- Много ярких звезд на небе – к хорошему урожаю гороха.
- Звезды сильно мерцают синими оттенками – к снегу.
- Звезда упала – к ветреной погоде.
- Звезды пылают – к ветрам и сухому году, мигают – к перемене погоды.
К звездам наши предки относились с большим почтением. Верили, что у каждой живой души есть свой ангел-хранитель. Бог каждому человеку, сразу после его рождения, посылает ангела, который защищает от напрасных грехов и пагубных действий нечистой силы.
Ангел из Божьего терема прорубит себе новое окошко, сядет у него и глаз не спускает с доверенного ему сына земли. Смотрит, и каждое земное дело в небесную книгу записывает, а людям кажется, что это звезды сверкают. Если человек умирает, захлопывается ставнями окно и падает с небесной выси на грудь земную его звезда. У того, кто увидит такую звезду и успеет загадать желание, оно обязательно сбудется.
По народному поверью, Ондрон в этот день метет звездное небо: "Он один с метлой ходит, с неба всякий сор сметает, ставни луны сторожевым ключом отворяет". В былые времена верили, что на Ондрона шестом до звезды достать можно и совком звездной россыпи зачерпнуть.
На Прова никого обижать нельзя, в противном случае и вам счастья не видать. На стук в дверь 25 октября не спрашивают: "Кто там?", иначе в дом беда может пожаловать.
Существуют и другие запреты для этого дня. На Прова нельзя:
- стирать;
- выбивать перины;
- белить;
- ставить квас;
- покупать для дома церковные свечи;
- ссориться с людьми;
- гадать на картах;
- пинать животных.
Приметы на 25 октября
- Северный ветер – к похолоданию, южный – к потеплению.
- Если ветер постоянно меняет своё направление, то пасмурная погода продлится ещё долго.
- Гром гремит – к бесснежной, теплой и короткой зиме.
- Луна в кругах – к засушливому лету.
- Если перелетные птицы низко к земле летят, зима будет ранняя и суровая.
- Много еловых шишек – к хорошему урожаю яровых
- Луна покраснела – к ветру.
- Куры нахохлились и перья приподняли – к морозу.
- Облака низко плывут – к похолоданию.
- Мыши норы на южную сторону роют – к суровой зиме.
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