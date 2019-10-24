25 октября православная церковь отмечает память святых мучеников Прова, Тараха и Андроника, которые в 304 году пострадали за Христа в городе Тарс Киликийский.

Традиции 25 октября

В народном календаре святого Прова по каким-то причинам связали со звездами. В этот день за звездами наблюдали с полудня до полуночи и по ним гадали о погоде и урожае:

Если звезды яркие, то жди мороза; тусклые – похолодания.

Много ярких звезд на небе – к хорошему урожаю гороха.

Звезды сильно мерцают синими оттенками – к снегу.

Звезда упала – к ветреной погоде.

Звезды пылают – к ветрам и сухому году, мигают – к перемене погоды.

К звездам наши предки относились с большим почтением. Верили, что у каждой живой души есть свой ангел-хранитель. Бог каждому человеку, сразу после его рождения, посылает ангела, который защищает от напрасных грехов и пагубных действий нечистой силы.

Ангел из Божьего терема прорубит себе новое окошко, сядет у него и глаз не спускает с доверенного ему сына земли. Смотрит, и каждое земное дело в небесную книгу записывает, а людям кажется, что это звезды сверкают. Если человек умирает, захлопывается ставнями окно и падает с небесной выси на грудь земную его звезда. У того, кто увидит такую звезду и успеет загадать желание, оно обязательно сбудется.

По народному поверью, Ондрон в этот день метет звездное небо: "Он один с метлой ходит, с неба всякий сор сметает, ставни луны сторожевым ключом отворяет". В былые времена верили, что на Ондрона шестом до звезды достать можно и совком звездной россыпи зачерпнуть.

На Прова никого обижать нельзя, в противном случае и вам счастья не видать. На стук в дверь 25 октября не спрашивают: "Кто там?", иначе в дом беда может пожаловать.

Существуют и другие запреты для этого дня. На Прова нельзя:

стирать;

выбивать перины;

белить;

ставить квас;

покупать для дома церковные свечи;

ссориться с людьми;

гадать на картах;

пинать животных.

Приметы на 25 октября

Северный ветер – к похолоданию, южный – к потеплению.

Если ветер постоянно меняет своё направление, то пасмурная погода продлится ещё долго.

Гром гремит – к бесснежной, теплой и короткой зиме.

Луна в кругах – к засушливому лету.

Если перелетные птицы низко к земле летят, зима будет ранняя и суровая.

Много еловых шишек – к хорошему урожаю яровых

Луна покраснела – к ветру.

Куры нахохлились и перья приподняли – к морозу.

Облака низко плывут – к похолоданию.

Мыши норы на южную сторону роют – к суровой зиме.

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