Департамент контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров ГФС может получить нового руководителя в лице Романа Ивановича Гнатюка, сообщает сайт facenews.ua.

По данным издания ранее Гнатюк уже работал в органах ГФС.

И согласно декларациям чиновника, доступным на сайте НАПК, с 2015 по 2018 год он действительно занимал должность начальника отдела в Офисе больших налогоплательщиков.

В этом году он был уволен и в октябре - назначен на должность Заведующего сектором обеспечения деятельности заместителя министра в Минфине. У какого конкретно из замов министра Оксаны Маркаровой Гнатюк сегодня руководит секретариатом в декларациях чиновника не уточняется.

Несмотря на столь непродолжительную карьеру в Минфине, подчиненный министра финансов уже успел стать фигурантом журналистских расследований.

В частности, по данным газеты "Вести" Гнатюк не декларирует принадлежащее ему имущество, записав на своего 69-летнего отца-пенсионера только за последние 2-3 года 3 новых квартиры и еще пять земельных участков.

Гнатюка заподозрили в незаконном обогащении еще по одной причине. При официальном годовом семейном доходе - 220 тыс. грн, он оплачивает обучение своего сына Алексея в элитной столичной школе "Midgard School" в размере 180 тыс. грн. в год.

И пока СМИ потребовали от НАПК проверить Гнатюка на предмет соблюдения антикоррупционного законодательства, из ГФС уволил первого зампредседателя Сергея Билана. Последнее косвенно подтверждает данные facenews.ua о предполагаемых дальнейших кадровых перестановках в налоговом ведомстве.