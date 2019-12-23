Анкара не буде миритись з новим потоком мігрантів із Сирії - президент Туреччини [ Редактировать ]
На новий потік мігрантів із Сирії вже відреагував президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Він заявив, що Анкара не має наміру з цим миритися. Щоб розв'язати цю проблему, Туреччина планує направити делегацію до Москви.
Нагадаю, торік у вересні Туреччина та Росія домовилися перетворити Ідліб на зону деескалації. Утім режим припинення вогню там постійно порушують. Уже загинули понад тисяча мирних жителів, люди масово мігрують до Туреччини та Європейського Союзу.
по теме
Турецькі та російські сили употужнили бомбардування сирійської провінції
Напередодні внаслідок авіанальоту загинули щонайменше семеро цивільних. Десятки постраждали
Дії урядових військ призвели до гуманітарної катастрофи у Сирії
Останні бомбардування і бої в провінції Ідліб уже призвели до загибелі тисяч мирних жителів і нового потоку біженців
За останні 9 років з України виїхали чотири мільйони громадян
Це дані Міграційної служби, що їх оприлюднив міністр Кабміну Дмитро Дубілет. За його словами, переміщення має яскраво виражений циклічний характер
На Донбасі від ворожих обстрілів потерпає мирне населення
Поблизу селища Хутір Вільний на Луганщині бойовики застосували міномети 82 калібру. Міна пошкодила будинок місцевої жительки
У Парижі помер відомий французький модельєр
Йому було 86 років. У вісімдесятих роках Унгаро був хедлайнером модних показів. Його вбрання носили Жаклін Кеннеді, Катрін Деньов та Ізабель Аджані