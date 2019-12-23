На новий потік мігрантів із Сирії вже відреагував президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Він заявив, що Анкара не має наміру з цим миритися. Щоб розв'язати цю проблему, Туреччина планує направити делегацію до Москви.

Нагадаю, торік у вересні Туреччина та Росія домовилися перетворити Ідліб на зону деескалації. Утім режим припинення вогню там постійно порушують. Уже загинули понад тисяча мирних жителів, люди масово мігрують до Туреччини та Європейського Союзу.