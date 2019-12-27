Суд Туреччини визнав незаконним блокування Вікіпедії в країні [ Редактировать ]
Конституційний суд Туреччини визнав незаконним блокування Вікіпедії в країні. Суд постановив, що заборона інтернет-енциклопедії, порушує свободу вираження поглядів.
Нагадаю, два роки тому влада Туреччини заборонила Вікіпедію. Усе через те, що ресурс відмовився видаляти матеріали, в яких йшлося, що країна підтримує ІДІЛ та інші терорестичні органзації. Інформації, коли постанова набере чинності поки що немає.
по теме
В Азії перевірили місцеве повір'я та поставили яйце на землю загостреним кінцем донизу
А наукові ентузіасти скористался унікальною нагодою, щоб перевірити поширене місцеве повір'я
Турецька область Адана потерпає від повеней
Після сильних злив під водою опинилися вулиці, будівлі й автомобілі. Через екстремальні погодні умови оголосили другий - помаранчевий рівень небезпеки, у школах скасували заняття
Убивство п'ятирічного Кирила: судді Переяславського райсуду заявили про самовідведення
Переяславського райсуду заявили про самовідведення. Тож матеріали скерували до Київського апеляційного суду, там мають визначити підсудність справи
Вибух біля Палацу спорту: відбулось судове засідання у справі "харківських терористів"
Чергове судове засідання у справі так званих "харківських терористів" відбулося сьогодні. Йдеться про вибух біля Палацу спорту 2015. Троє обвинувачених потрапили до списків на обмін, що має відбутися до кінця цього року
У ДБР допитали Марусю Звіробій
Волонтерка, справжнє ім'я якої Олена Біленька, проходить як свідок у справі щодо погроз президенту Володимиру Зеленському