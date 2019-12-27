Конституційний суд Туреччини визнав незаконним блокування Вікіпедії в країні. Суд постановив, що заборона інтернет-енциклопедії, порушує свободу вираження поглядів.

Нагадаю, два роки тому влада Туреччини заборонила Вікіпедію. Усе через те, що ресурс відмовився видаляти матеріали, в яких йшлося, що країна підтримує ІДІЛ та інші терорестичні органзації. Інформації, коли постанова набере чинності поки що немає.