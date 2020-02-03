Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прибуває до Києва [ Редактировать ]
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сьогодні прибуває до Києва з офіційним візитом. Зустріч з Володимиром Зеленським відбудеться об 11:00 в Маріїнському палаці. Опісля запланована церемонія підписання українсько-турецьких документів. Також відбудеться зустріч глав держав у форматі віч-на-віч.
Нагадаю, президент Зеленський відвідував Туреччину торік у серпні.
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