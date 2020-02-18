В Запорожье хулиганы подорвали банкомат [ Редактировать ]
Во вторник, 18 февраля, в Днепровском районе Запорожья случилось происшествие. Известно, что злоумышленники взорвали банкомат и повредили фасад филиала одного из банков. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в области.
На месте полицейскими было установлено, что неизвестные лица, путем подрыва повредили банкомат и фасад филиала одного из банков, расположенных на первом этаже жилого пятиэтажного дома. Сумма ущерба устанавливается.
Проводятся первоочередные следственно-оперативные действия, продолжается осмотр места происшествия. Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.
По этому факту возбуждено криминальнео производства по признакам части 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Мы писали о том, что в Берлине прогремела стрельба. В результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения.
Раньше сообщалось о том, что в Днепре посреди улицы взорвалось авто. А также 27 января, вспыхнуло здание Минкульта
Кроме того, в Киеве прогремел взрыв в больнице.
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