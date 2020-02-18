Во вторник, 18 февраля, в Днепровском районе Запорожья случилось происшествие. Известно, что злоумышленники взорвали банкомат и повредили фасад филиала одного из банков. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в области.

На месте полицейскими было установлено, что неизвестные лица, путем подрыва повредили банкомат и фасад филиала одного из банков, расположенных на первом этаже жилого пятиэтажного дома. Сумма ущерба устанавливается.

Проводятся первоочередные следственно-оперативные действия, продолжается осмотр места происшествия. Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

По этому факту возбуждено криминальнео производства по признакам части 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Мы писали о том, что в Берлине прогремела стрельба. В результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения.