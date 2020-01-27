В понедельник, 27 января, в Киеве на улице Ивана Франка, 19 произошел пожар. Так, известно, что горит здание Министерства культуры. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Отметим, что сейчас из здания Министерства культуры эвакуируют сотрудников в связи с пожаром.

"Идет эвакуация людей из административного здания Министерства культуры Украины. В 10:14 по улице Ивана Франко, 19 в 3-этажном здании на 3-м этаже Министерства возникло задымление в результате возгорания в подвальном помещении здания", - говорится в сообщении.

Полиция перекрывает движение транспорта, чтобы не мешать спецтехнике. На месте работает 30 человек личного состава и 10 единиц техники.

Ранее мы писали о том, что в Луцке случился пожар, во время которого погиб 73-летний мужчина.

Также мы сообщали, что у здания Европарламента мужчина облил себя бензином и поджег. А также в Ривненской многоэтажке произошел взрыв.