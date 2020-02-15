В Берлине прогремела стрельба [ Редактировать ]
В пятницу, 14 февраля, в немецком Берлине произошла стрельба. В результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения. Об этом сообщает новостной портал Local.
В заявлении пресс-секретаря полиции говорится, что инцидент произошел в берлинском районе Кройцберг возле концертно-спортивного зала Темподром, где проходило турецкое комедийное шоу Güldür Güldür Show. Через задние и боковые здания из помещения эвакуировали всех посетителей мероприятия.
Погибшим является мужчиной в возрасте 42 лет. Некоторые из раненых находятся в тяжелом состоянии. В полиции заявили, что стрельбу вели несколько человек. Предполагаемые нападавшие с места происшествия скрылись. Ведется расследование инцидента.
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Кроме того, в Киеве прогремел взрыв в больнице.
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