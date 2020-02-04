Во вторник, 4 января, в Днепре на проспекте Пушкина случилось происшествие. Известно, что посреди улицы взорвался припаркованный Hyundai. Все произошло на глазах хозяина. Мужчина практически вплотную подошел к машине, когда прозвучал взрыв. Об этом сообщает "Информатор".

По предварительной информации, автомобиль стоял во дворе дома № 67. Хозяину удалось избежать травм. Он не пострадал. В результате взрыва в машине лопнули колеса и повылетали подушки безопасности.

Отмечается, что на месте происшествия нашли чеку от гранаты. Тем не менее, официального подтверждения этого факта нет. На месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехники. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

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