В Днепре посреди улицы взорвалось авто [ Редактировать ]
Во вторник, 4 января, в Днепре на проспекте Пушкина случилось происшествие. Известно, что посреди улицы взорвался припаркованный Hyundai. Все произошло на глазах хозяина. Мужчина практически вплотную подошел к машине, когда прозвучал взрыв. Об этом сообщает "Информатор".
По предварительной информации, автомобиль стоял во дворе дома № 67. Хозяину удалось избежать травм. Он не пострадал. В результате взрыва в машине лопнули колеса и повылетали подушки безопасности.
Отмечается, что на месте происшествия нашли чеку от гранаты. Тем не менее, официального подтверждения этого факта нет. На месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехники. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее мы писали о том, что в центре Одессы горел памятник архитектуры. А также утром, 27 января, вспыхнуло здание Минкульта. Отмечается, что пожарные спасли четверо человек.
Мы писали о том, что у здания Европарламента мужчина облил себя бензином и поджег. А также в Ривненской многоэтажке произошел взрыв. Мы также писали о том, что в Луцке случился пожар, во время которого погиб 73-летний мужчина.
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