Новое фото российской певицы Аллы Пугачевой раскритиковали в сети. На снимке звезда позирует вместе с мужем - комиком и пародистом Максимом Галкиным. Соответствующее фото появилось на фан-странице певицы в Instagram.

В кадре звезда певица вместе с мужем лежат в постели. И не смотря на то, что снимок очень даже приличный, подписчики все-равно раскритиковали фото.

Так, "фолловеры" звездной пары Аллы и Максима отметили, что "такое должно оставаться дома".

Кроме того, недоброжелательные пользователи обвинили Пугачеву в неестественности.

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