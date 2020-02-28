Фото в постели: Пугачеву и Галкина высмеяли фанаты [ Редактировать ]
Новое фото российской певицы Аллы Пугачевой раскритиковали в сети. На снимке звезда позирует вместе с мужем - комиком и пародистом Максимом Галкиным. Соответствующее фото появилось на фан-странице певицы в Instagram.
В кадре звезда певица вместе с мужем лежат в постели. И не смотря на то, что снимок очень даже приличный, подписчики все-равно раскритиковали фото.
Так, "фолловеры" звездной пары Аллы и Максима отметили, что "такое должно оставаться дома".
Кроме того, недоброжелательные пользователи обвинили Пугачеву в неестественности.
Раньше сообщалось о том, что внук Пугачевой спрыгнул с небоскреба. Бузова поразила фото с отцом. Ранее сообщалось, что Ольга Бузова взбудоражила дерзким образом.
Ранее мы писали о том, что Тина Кароль взбудоражила фанатов королевским образом, а также Ани Лорак поразила поклонников внешним видом.
Добавим, что 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото, а Анфиса Чехова взбудоражила пользователей сети фигурой в купальнике.
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