"Будь здоров и счастлив": Бузова поразила фото с отцом [ Редактировать ]
Популярная российская звезда Ольга Бузова поделилась с поклонниками трогательным фото с отцом. Кадр звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
"Спасибо за воспитание, за бессонные ночи с обнимку с высшей алгеброй, любовь к собакам и группе Queen. А, за длинные и красивые ножки еще. Папуля, будь здоров и счастлив, люблю тебя", - написала Бузова.
Поклонники Бузовой также поздравили ее отца: "Крепкого здоровья вашему отцу!", "Лучшие папа и дочь", "Какие красивые, счастья вам!".
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