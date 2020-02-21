"Старость не обманешь": Алла Пугачева в парике напугала фанатов [ Редактировать ]
Известная артистка Алла Пугачева напугала поклонников внешним видом на фото. Так, она опубликовала фото на своей странице в Инстаграм.
"Встреча с легендарными друзьями в МДМ на пресс показе мюзикла "Шахматы". Премьера состоится в октябре. Тим Райс и Анатолий Карпов", - подписала снимок Пугачева.
Звезда позирует на фото со своими старыми друзьями. Но, в сети отметили, что Пугачева сильно постарела и плохо выглядит.
"Время не щадит никого, что ни делай-старость не обманешь", "Паричок очередной ничего", "Что с лицом? Ужас!!!", "Красавица, так держать", "Самая лучшая на свете мое в все я так счастлива получить весточку от вас как же я хочу вас увидеть", - неоднозначно комментировали в сети.
Раньше сообщалось о том, что внук Пугачевой спрыгнул с небоскреба. Бузова поразила фото с отцом. Ранее сообщалось, что Ольга Бузова взбудоражила дерзким образом.
Ранее мы писали о том, что Тина Кароль взбудоражила фанатов королевским образом, а также Ани Лорак поразила поклонников внешним видом.
Добавим, что 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото, а Анфиса Чехова взбудоражила пользователей сети фигурой в купальнике.
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