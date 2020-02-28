Украинская рэп-певица Аlyona Аlyona в очередной раз поразила жителей страны своими формами. На своей странице в Instagram девушка разместила фото, на которых позирует на бильярдном столе.



"Раскатала шары", - написала она.

Подписчики, которые активно комментируют снимки, неоднозначно восприняли такую подборку кадров.

"Стол цел?", "Пушка", "Красава", "Давай сыграем", "Бедный стол", "На угол легла, и в него шары сами закатились", "Стол треснет".

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