Раскатала шары: Alyona Alyona шокировала снимками на бильярдном столе [ Редактировать ]
Украинская рэп-певица Аlyona Аlyona в очередной раз поразила жителей страны своими формами. На своей странице в Instagram девушка разместила фото, на которых позирует на бильярдном столе.
"Раскатала шары", - написала она.
Подписчики, которые активно комментируют снимки, неоднозначно восприняли такую подборку кадров.
"Стол цел?", "Пушка", "Красава", "Давай сыграем", "Бедный стол", "На угол легла, и в него шары сами закатились", "Стол треснет".
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