У парламенті Туреччини побилися через Ідліб [ Редактировать ]
Розбіжності щодо питання про ситуацію в Ідлібі призвели до масової бійки в турецькому парламенті.
Прихильники турецького лідера пропустити це "повз вуха" не змогли - і пішли врукопашну. В бійку вступили десятки депутатів. Їх довелося рознімати.
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