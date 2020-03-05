Розбіжності щодо питання про ситуацію в Ідлібі призвели до масової бійки в турецькому парламенті. Все почалося після того, як представник опозиції назвав Ердогана "безчесним і віроломним"за те, що той відправляє турецьких громадян воювати в Сирії.

Прихильники турецького лідера пропустити це "повз вуха" не змогли - і пішли врукопашну. В бійку вступили десятки депутатів. Їх довелося рознімати.