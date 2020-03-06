В пятницу, 6 марта, в Словакии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр страны Петер Пеллегрини.

Пеллегрини заявил, что 53-летнего пациента с коронавирусом изолировали от общества в Братиславе. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

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Также отмечается, что заболевший не был заграницей, поэтому он, скорее всего, заразился от гражданина другой страны.

К слову, это первый подтверждённый случай заражения COVID-19 на территории Словакии.

Ранее мы писали о том, что в Ватикане зафиксировали первый случай коронавируса. Также в Нидерландах зафиксировали первую смерть от коронавируса.

Также мы писали о том, как понять что у вас коронавирус. Кроме того помните, чтобы обезопасить себя, в первую очередь, придерживайтесь простых правил гигиены, которые помогут вам в профилактике заболевания.