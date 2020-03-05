Коронавирус угрожает каждой стране - ВОЗ [ Редактировать ]
Коронавируса COVID-19 представляет угрозу для каждой страны. Об этом во время брифинга заявил директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, передает "РБК-Украина".
По его словам, ВОЗ всерьез обеспокоена недостаточной подготовкой некоторых стран к возможным случаям заражения.
"Эта эпидемия COVID-19 представляет угрозу для каждой страны, богатой и бедной", - заявил Гебреисус.
Глава ВОЗ отметил, что в некоторых странах действия властей не соответствуют уровню угрозы, с которой столкнулся мир.
"Мы призываем все страны ускорить выполнение этих планов и готовы помогать им для достижения этой цели", - добавил глава ВОЗ.
Напомним, эвакуированных из Китая украинцев разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе прошли акции протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку блокировали местные автомобилисты.
Там находилось около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.
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