В стране, которая является одним из самых популярных направлений среди украинцев, - в Италии, активно распространяется коронавирус Covid-19. Так, от этого заболевания там скончались уже 6 человек.

Из Украины ежедневно совершается множество рейсов в различные города Италии. Несмотря на то, что власти просят украинцев отказаться от поездок в эту страну, многие соотечественники уже там, или же намерены вот-вот вернуться оттуда в Украину. Это может грозить попаданием коронавируса в страну. Многие жители уже поддались паники. Давайте разберемся, как определить, что у вас коронавирус.

Отметим, что единственный способ, который точно позволит узнать, есть ли у вас это заболевание - скрининг-тест. Однако инкубационный период вируса - около пяти суток. Это означает, что даже по возвращению из "опасной" страны, первые признаки заражения вирусом могут появиться через неделю.

Первые признаки того, что вам пора обратиться в больницу для того, чтобы пройти тест:

Повышенная температура. Наблюдается в 90% случаев.

Сухой кашель. Наблюдается в 80% случаев.

Быстро прогрессирующая усталость.

Отдышка

Затруднение дыхания

*Пульс, дыхание и давление на ранних стадиях в норме - их проверять нет смысла.

При обнаружении у себя этих признаков, стоит незамедлительно обратиться к врачу, особенно, если вы недавно находились в странах, где это заболевание уже "атакует" людей.

Отметим, что вам могут также сделать снимок легких. Там новый коронавирус оставляет следы, типичные для пневмонии.

Давайте же разберемся, куда обращаться, если вы обнаружили симптомы коронавируса.

В Минздраве заявили, что в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины появилась новая тест-система для диагностики китайского коронавируса. Для исследования образцы будут направляться именно сюда.

На получение результатов теста нужно примерно 5-7 часов рабочего времени от момента получения образца анализа лабораторией.

Купить тест-систему для самостоятельного пользования невозможно, а диагностику будут осуществлять только в случаях, которые четко подпадают под критерии Всемирной организации здравоохранения как подозрительные.

Тест-системы и реагенты рассчитаны примерно на 30 исследований, чего, по данным специалистов, "достаточно до момента получения очередных реагентов".

Профилактика коронавируса:

Избегайте помещений с большим скоплением людей

Часто и тщательно мойте руки

Не трогайте руками лицо

Если у вас есть признаки респираторной инфекции - надевайте защитную маску.

Напомним, что в Италии от коронавируса скончался уже шестой человек.