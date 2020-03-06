В Нидерландах зафиксировали первый случай смерти от коронавируса. Об этом сообщает ANP News.

Нидерландский национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды сообщил, что число инфицированных COVID-19 резко возросло с 38 до 82.

О первом случае заражения в Нидерландах сообщили 27 февраля.

Напомним, что ученые из Китая дали более детальную инструкцию, как уберечь себя от заражения.

Тем временем, в Украине уже зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.

На сегодняшний день, 3 марта, количество зараженных коронавирусом нового типа COVID-19 составляет 90 937 человек, из них 3 117 умерли, всего заражены 90 934 человек, а 47 995 человек смогли вылечиться.

Также мы писали о том, как понять что у вас коронавирус. Кроме того помните, чтобы обезопасить себя, в первую очередь, придерживайтесь простых правил гигиены, которые помогут вам в профилактике заболевания.

В школах также вводят медпроверки из-за коронавируса в Украине.