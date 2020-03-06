В пятницу, 6 марта, в Ватикане был подтвержден первый случай заражения коронавирусом. Об этом заявили в Зале печати города-государства, передает National post.

Сообщается, что пациент помещен в карантин, а сотрудники ватиканской больницы уведомили итальянские власти о случившемся.

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По состоянию на 5 марта, по данным властей страны, жертвами коронавируса в Италии стали 148 человек. 414 людей выздоровели. Общее число заболевших составляет 3296 человек.

Ранее сообщалось, что школы и университеты по всей Италии будут закрыты с 5 по крайней мере до 15 марта из-за вспышки коронавируса.

Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.

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