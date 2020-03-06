В Ватикане зафиксировали первый случай коронавируса [ Редактировать ]
В пятницу, 6 марта, в Ватикане был подтвержден первый случай заражения коронавирусом. Об этом заявили в Зале печати города-государства, передает National post.
Сообщается, что пациент помещен в карантин, а сотрудники ватиканской больницы уведомили итальянские власти о случившемся.
По состоянию на 5 марта, по данным властей страны, жертвами коронавируса в Италии стали 148 человек. 414 людей выздоровели. Общее число заболевших составляет 3296 человек.
Ранее сообщалось, что школы и университеты по всей Италии будут закрыты с 5 по крайней мере до 15 марта из-за вспышки коронавируса.
Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.
Также мы писали о том, как понять что у вас коронавирус. Кроме того помните, чтобы обезопасить себя, в первую очередь, придерживайтесь простых правил гигиены, которые помогут вам в профилактике заболевания.
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