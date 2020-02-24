Специалисты предупреждают украинцев о том, что сейчас велика вероятность попадания нового вируса в страну. Это связано с тем, что заболевание "атаковало" Италию, где сейчас находится множество наших граждан. Так как, Украина ежедневно осуществляет большое количество рейсов из Италии, стоит быть аккуратными и придерживаться элементарных правил безопасности. Однако, давайте разберемся что же делать, если коронавирус попадет на территорию Украины.

В первую очередь, придерживайтесь простых правил гигиены, которые помогут вам в профилактике заболевания.

Профилактика коронавируса:

Избегайте помещений с большим скоплением людей

Часто и тщательно мойте руки

Не трогайте руками лицо

Если у вас есть признаки респираторной инфекции - надевайте защитную маску.

Как только у вас появятся первые признаки заражения, стоит сразу же обратиться в больницу. О том, как понять, что у вас может быть заражение, читайте по ссылке.

Точно определить, заразились ли вы коронавирусом, можно только после прохождения скрининг-теста.

Однако не забывайте, что существует еще инкубационный период вируса, который длится около пяти суток.

Если же тест все-таки определит заражение, врачи рекомендуют не нервничать и не паниковать, ведь таким образом вы можете "подорвать" собственный иммунитет, который очень важен в борьбе с коронавирусом.

Несмотря на то, что специального лекарства от него все еще нет, медики разработали "схемы" лечения этого заболевания. Некоторые противовирусные препараты уже излечиться людям от коронавируса.

Важный момент - вы не должны стать распространителем вируса.

В случае заболевания, как можно быстрее нужно обеспечить себя медицинской повязкой и отказаться от мест, в которых собирается много людей. По возможности, ограничить общение с людьми.

Отметим, что nCoV 2019 часто имеет похожие признаки, что и пневмония, от которой чаще всего умирают люди из-за позднего обращения к медикам. Важную роль в борьбе с вирусом играет также иммунитет. Поэтому, берегите здоровье и соблюдайте меры предосторожности, чтобы не стать жертвой страшного заболевания.