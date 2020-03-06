Жительницу Донбасса госпитализировали с подозрением на коронавирус [ Редактировать ]
В четверг, 5 марта, в Донецкой области жительницу Краматорска госпитализировали с подозрением на коронавирус. Женщина недавно вернулась из Таиланда. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.
У женщины симптомы острой респираторной вирусной инфекции. Врачи, согласно протоколу, изолировали больную и взяли у нее анализы. Их направили в Центр общественного здоровья МОЗ Украины в Киеве. Результатов ожидают 6 марта.
"Центр общественного здоровья МЗ Украины делает все возможное, чтобы осуществить проверку в кратчайшие сроки. Как только будут получены результаты анализов, Донецкая ОГА проинформирует население и СМИ", - говорится в сообщении.
В ДонОГА подчеркнули, что область полностью готова к любому развитию ситуации - больницы оборудованы необходимым, подготовлены к возможному приему пациентов, а врачи обучены необходимым алгоритмам действий.
Напомним, что ученые из Китая дали более детальную инструкцию, как уберечь себя от заражения.
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