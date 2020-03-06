В четверг, 5 марта, в Донецкой области жительницу Краматорска госпитализировали с подозрением на коронавирус. Женщина недавно вернулась из Таиланда. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

У женщины симптомы острой респираторной вирусной инфекции. Врачи, согласно протоколу, изолировали больную и взяли у нее анализы. Их направили в Центр общественного здоровья МОЗ Украины в Киеве. Результатов ожидают 6 марта.

"Центр общественного здоровья МЗ Украины делает все возможное, чтобы осуществить проверку в кратчайшие сроки. Как только будут получены результаты анализов, Донецкая ОГА проинформирует население и СМИ", - говорится в сообщении.

В ДонОГА подчеркнули, что область полностью готова к любому развитию ситуации - больницы оборудованы необходимым, подготовлены к возможному приему пациентов, а врачи обучены необходимым алгоритмам действий.

Напомним, что ученые из Китая дали более детальную инструкцию, как уберечь себя от заражения.