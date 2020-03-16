Сполучені Штати закрили кордони для подорожувальників із Шенгенської зони ще наприкінці минулого тижня. І зараз щодуху намагаються врятувати від вірусу першу економіку світу.

Що саме роблять і як пандемія може вплинути на курсах світових валют? З-за океану, про економічний вимір проблеми розкаже Дмитро Анопченко.

Крок більш ніж серйозний. Федеральна резервна система США, вони виконує в країні функції Центрального банку, знизила свою відстокову ставку майже до нуля. Як засіб для стримування наслідків коронавірусу. Окрім того, терміново викупить цінні папери на 700 мільярдів доларів. Зокрема, облігації американського уряду на півмільярда.

Базова ставка - це відсоток, під який ФРС позичає гроші іншим комерційним банкам. Тобто зараз вона дає їх практично безкоштовно - лише поверніть згодом. Для фінансового ринку це означає дешеві кредити і, відповідно, люди більше споживають. Так в кризу можна зберегти зростання американської економіки. Інше питання - а на інших валютах та цінах на нафти як це позначиться?

Тут механізм простий. Що дешевше долар - то дорожча нафта, адже нафтові контракти розраховують саме в доларах. Тобто ціни на чорне золото зараз підуть вгору. Або хоча б зупинять падіння. Адже на Лондонській біржі нафту вже торгують по 30 доларів за барель.

Падає нафта - падає рубль, тут теж прямий зв'язок. А слідом за ним зазвичай просідає і гривня. Єдиний позитивний момент - коли ставка ФРС висока, інвестори традиційно забирають свої гроші, а коли низька, як зараз, - більше попит на цінні папери таких держав, як Україна. І це плюс для економіки і можливість сформувати резерви за рахунок продажу держоблігацій.

Якщо говорити про економіку, що ще роблять у Штатах - так це стримують ціни. Діють жорстко, на рівні міст і штатів.

З останніх повідомлень - новини зі штату Мічіган, де губернатор заборонила на місяць збільшувати ціну популярних товарів більше, ніж на 20 відсотків у порівнянні із тією, що була до епідемії. Будь-яка скарга призведе до того, що у крамниці заберуть лізенцію, а до онлайн-ритейлера прийде податкова. Трамп особисто переговорив щодо цього із власниками найбільших торгових мереж, пообіцявши американцям, що дефіціту товарів теж не буде - як і подорожчання.

У Сіеттлі запровадили мораторій на виселення боржників. Якщо через кризу, викликану епідемією, люди не зможуть платити за оренду, власник будинку чи квартири відтепер не має права вказати їм на двері. І зобов'язаний скласти план - як із ним розрахуються, коли ситуація нормалізується.

А поки ситуація складна, поліція Солт-Лейк сіті просто у своєму фейсбуці розмістила звернення до злочинців.

Просять громадян "до окремого повідомлення - припинити всю кримінальну діяльність". У соцмережах сміються - мовляв, навіщо це; невже коли епідемія пройде, поліція справді напише - "повідомляємо, що ви можете продовжити кримінальні дії"? Але це Америка, як не дивно - спрацювало.

Рівень злочинності після цього звернення і справді впав - чи то за збігом обставин, чи то злочинці насправді вирішили теж посидіти на карантині, постававши поліції "лайк".