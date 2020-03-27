В 22:37 специальный эвакуационный рейс PS1171 авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" вылетел из Международного аэропорта "Борисполь" в Таиланд, чтобы забрать украинцев из Бангкока. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании "Международные Авиалинии Украины"

Рейс выполняется на дальнемагистральном широкофюзеляжном самолете Boeing 767-300 с бортовым номером UR-GEA. Пассажирская емкость воздушного судна - 286 кресел.

Согласно расписанию, прибытие рейса PS1172 Бангкок - Киев ожидается в 18:15 в воскресенье, 29 марта. По состоянию на вечер 27-го марта на рейс зарегистрированы 274 пассажира.

С момента объявления карантина МАУ помогла почти 19 тысячам украинцев вернуться на Родину.