МАУ полетели за украинцами в Бангкок [ Редактировать ]
В 22:37 специальный эвакуационный рейс PS1171 авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" вылетел из Международного аэропорта "Борисполь" в Таиланд, чтобы забрать украинцев из Бангкока. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании "Международные Авиалинии Украины"
Рейс выполняется на дальнемагистральном широкофюзеляжном самолете Boeing 767-300 с бортовым номером UR-GEA. Пассажирская емкость воздушного судна - 286 кресел.
Согласно расписанию, прибытие рейса PS1172 Бангкок - Киев ожидается в 18:15 в воскресенье, 29 марта. По состоянию на вечер 27-го марта на рейс зарегистрированы 274 пассажира.
С момента объявления карантина МАУ помогла почти 19 тысячам украинцев вернуться на Родину.
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