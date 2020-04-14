Каннский кинофестиваль не будут проводить в июне [ Редактировать ]
Организаторы 73-го международного Каннского кинофестиваля решили, что в июне 2020 году мероприятие не состоится, сообщает ТАСС.
"Каннский кинофестиваль" должен продолжать изучать все возможности", — говорится в заявлении организаторов. Отменять мероприятие не собираются, однако оно не будет проходить в классической форме. Ранее директор фестиваля Тьерри Фремо заявил, что смотр не будет проходить в онлайн-формате. Подробности планируется сообщить позже.
Организаторы отказались от идеи перенести мероприятие на конец июня - начало июля после заявления президента Франции Эмманюэля Макрона. 13 апреля продлил режим жесткого карантина до 11 мая и объявил, что все фестивали и мероприятия во Франции не будут проводиться вплоть до середины лета.
"Сохранение жестких карантинных мер в стране необходимо для удержания контроля над ситуацией с распространением коронавируса. Мы должны продолжать наши усилия и следовать введенным правилам", - сказал Макрон в своем обращении.
До эпидемии коронавируса 73-й Каннский кинофестиваль должен был состояться с 12 по 23 мая, но 19 марта его организаторы признали, что в эти даты он не состоится.
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