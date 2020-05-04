У боротьбі з COVID-19 українські медики здійснюють надважливу роботу. Щодня вони рятують життя інших, жертвуючи своїми. На жаль, за офіційними даними Міністерства охорони здоров’я України, кількість захворювань серед медичного персоналу зростає, тому вони потребують нашої з вами підтримки.

Найпопулярніший український гурт "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" та Міжнародний аеропорт "Бориспіль" та Українська Біржа Благодійності об’єднали свої зусилля, щоб зібрати кошти на закупівлю засобів захисту для лікарів у боротьбі із пандемією.

Восьмого травня ангар для ремонту літаків головних повітряних воріт країни стане імпровізованою сценою, здатною забезпечити артистам безпечну соціальну дистанцію.

Дивіться вдома концерт під символічною назвою "Транзитна зона", який розпочнеться о 19:30 та буде транслюватися на офіційних Facebook-сторінках "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", МАУ та аеропорту "Бориспіль".

Фронтмен гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець у такий спосіб вирішив відзначити власний день народження. "У нас із командою БЕZ ОБМЕЖЕНЬ та нашими партнерами МАУ виникла ідея організувати благодійний онлайн-концерт в ангарі аеропорту "Бориспіль". Символічно, що концерт відбудеться у мій День Народження і найбільшим подарунком буде те, що ми знову зможемо подарувати слухачам свою музику і позитивні емоції. Нехай поки лише в онлайн форматі. Ми зараз докладаємо максимум зусиль, щоб зробити красиве і незабутнє шоу для людей. Чекаю всіх на нашій сторінці Фейсбук, де буде відбуватися трансляція концерту "Транзитна зона", 8 травня о 19:30", - каже Сергій.

Після концерту Українська Біржа Благодійності організує придбання та передачу допомоги медикам в українські лікарні. Мета організаторів - допомогти та підтримати медиків, тих, хто наражаючи себе на небезпеку та ризикуючи своїм здоров’ям, рятує наше.

Перші благодійні внески вже зробили топ-менеджери аеропорту та авіакомпанії - Євгеній Дихне, Георгій Зубко та Павло Рябікін. "Для лікарів України сьогоднішні реалії - це поле бою. Я вдячний музикантам за те, що вони відважилися на такий неординарний крок - заспівати з благочинною метою прямо в аеропорту. Тому що сьогодні навіть найменша наша допомога значно краща, ніж просто співчуття". - пояснює соціальну ініціативу Георгій Зубко, комерційний директор аеропорту "Бориспіль".

Починати допомагати можна вже зараз на сайті Української Біржі Благодійності.



Якщо у вас є можливість допомогти - долучайтеся!

"Зараз, під час світової епідемії коронавірусу, кожен з нас сподівається на диво. На те, що все мине, що усе стане так, як було ще кілька місяців тому. Ми усі стомилися чекати та обмежувати себе. Але усі ми знаємо, що найбільша тиша наступає перед штормом. Тож давайте не гаяти час, не сподіватися на те, що нас це не торкнеться, а використаємо ці дні тиші аби підготуватися та захистити тих, хто врятує усіх нас - наших медиків. Наша спільна мета залучити кошти на закупівлю засобів індивідуального захисту для лікарів та медичних співробітників. Адже зараз статистика жахлива - майже кожен четвертий, хто захворів на COVID-19, це медичний працівник. Тож кожна ваша гривня на проект "Допомога лікарям БEZ OБМЕЖЕНЬ" - це врятоване життя! Долучайтеся та допомагайте лікарям бути готовими та БEZ OБМЕЖЕНЬ рятувати життя українців не наражаючи себе та інших на небезпеку" - закликає Ірина Гуцал, директорка МБФ "Українська Біржа Благодійності"

"Ми прагнемо допомогти українським медикам, тому будь-який внесок важливий. Діючи спільно, ми зробимо значно більше, ніж якщо не будемо навіть намагатися!" - кажуть організатори та просять українців залишатися вдома, переглянути концерт он-лайн і підтримати наших медиків.