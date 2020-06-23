"Золотой глобус-2021" перенесли [ Редактировать ]
"Золотой глобус" перенесли из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальной странице мероприятия в Twitter.
Вручение престижной награды в области киноискусства перенесли на "место Оскара". Традиционно церемония проходит в начале января. Организаторы приняли решение изменить дату 78 церемонии вручения "Золотого глобуса" на воскресенье, 28 февраля 2021 года.
Примечательно, что изначально на эту дату была намечена церемония вручения премии "Оскар". Тем временем, вручение "Оскара-2021" перенесли на апрель.
Напомним, 5 января в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии "Золотой глобус 2020".
по теме
"Кузня фантазій" виготовляє унікальну зброю для українського кіно
Їхні роботи можна побачити в стрічках "Сторожова застава", "Захар Беркут", "Король Данило", "Олекса Довбуш" та серіалах "Слов'яни" й "Абсолютно брехлива історія"
Умер легендарный режиссер
В понедельник, 22 июня, скончался культовый американский режиссер
"Лечение бессмысленно": сын Виктора Павлика перестает бороться с раком
21-летний сын украинского певца Виктора Павлика рассказал об ухудшении здоровья
Даша Астафьева шокировала формами в купальнике (видео)
Украинская певица Даша Астафьева показала, как отдыхает у друзей за городом
Никитюк рассмешила фанатов снимками в купальнике
Украинская звезда и телеведущая Леся Никитюк снова рассмешила поклонников