"Золотой глобус" перенесли из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальной странице мероприятия в Twitter.

Вручение престижной награды в области киноискусства перенесли на "место Оскара". Традиционно церемония проходит в начале января. Организаторы приняли решение изменить дату 78 церемонии вручения "Золотого глобуса" на воскресенье, 28 февраля 2021 года.

Примечательно, что изначально на эту дату была намечена церемония вручения премии "Оскар". Тем временем, вручение "Оскара-2021" перенесли на апрель.

Напомним, 5 января в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии "Золотой глобус 2020".