Футболист забил гол со своей половины поля (видео) [ Редактировать ]
В третьем туре чемпионата Швеции полузащитник "Хеккена" Далехо Ирандуст забил фантастический гол в ворота "Сириуса". Об этом пишет "Униан".
Футболист совершил перехват во время атаки соперника и со своей половины поля нанес мощный удар.
Голкипер "Сириуса" далеко вышел из ворот и не успел вернуться - мяч оказался в сетке ворот. Ирандуст вывел свою команду вперед на 17-й минуте, а в итоге команды сыграли вничью со счетом 2:2.
Ранее мы писали о том, что коронавирус убил лучшего футболиста Азии.
по теме
Украинский футболист покинул известный клуб
Украинский футболист покинул бельгийский "Кортрейк"
Дарио Срна получил должность в руководстве "Шахтера"
Футболиста Дарио Срну назначили на должность директора по футболу в клубе "Шахтер"
Кличко в трусах шокировал поклонников
Легендарный боксер супертяжелого веса Владимир Кличко удивил фанатов новым фото
Усик нарисовал необычную картину (фото)
Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик написал картину
"Динамо" вышло в финал Кубка Украины (видео)
Киевское "Динамо" стало первым финалистом Кубка Украины 2019-2020