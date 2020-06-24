В третьем туре чемпионата Швеции полузащитник "Хеккена" Далехо Ирандуст забил фантастический гол в ворота "Сириуса". Об этом пишет "Униан".

Футболист совершил перехват во время атаки соперника и со своей половины поля нанес мощный удар.

Голкипер "Сириуса" далеко вышел из ворот и не успел вернуться - мяч оказался в сетке ворот. Ирандуст вывел свою команду вперед на 17-й минуте, а в итоге команды сыграли вничью со счетом 2:2.

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