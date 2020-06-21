Коронавирус убил лучшего футболиста Азии [ Редактировать ]
Бывший нападающий сборной Ирака по футболу Ахмед Ради скончался на 57-м году жизни от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Футболист был госпитализирован 13 июня. Через несколько дней его выписали, но 18 июня экс-футболист вновь поступил в больницу. На этот раз несмотря на усилия врачей, бывший спортсмен скончался.
Ахмед Ради известен тем, что является автором единственного гола сборной Ирака на чемпионатах мира.
В 1986 году на мексиканском мундиале он забил гол в матче со сборной Бельгии (1:2). А в 1988 году Ради был признан лучшим футболистом Азии.
Ради выступал за клубы :
- "Аль-Завраа"
- "Аль-Рашид"
- "Аль-Вакра"
За сборную Ирака сыграл 73 матча и забил 42 мяча.
Ранее сообщалось, что на горе Фудзияма нашли тело пропавшего украинского спортсмена.
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