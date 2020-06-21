Бывший нападающий сборной Ирака по футболу Ахмед Ради скончался на 57-м году жизни от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Sky News Arabia.

Футболист был госпитализирован 13 июня. Через несколько дней его выписали, но 18 июня экс-футболист вновь поступил в больницу. На этот раз несмотря на усилия врачей, бывший спортсмен скончался.

Ахмед Ради известен тем, что является автором единственного гола сборной Ирака на чемпионатах мира.

В 1986 году на мексиканском мундиале он забил гол в матче со сборной Бельгии (1:2). А в 1988 году Ради был признан лучшим футболистом Азии.

Ради выступал за клубы :

"Аль-Завраа"

"Аль-Рашид"

"Аль-Вакра"

За сборную Ирака сыграл 73 матча и забил 42 мяча.

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