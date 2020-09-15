Австрия готова стать помочь в урегулировании на Донбассе [ Редактировать ]
Австрия готова стать посредником в мирном урегулировании ситуации на Донбассе. Для этого нужно согласие Украины и России. Об этом на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил австрийский канцлер Себастьян Курц.
По его словам, Вена всегда активно содействовала диалогу, поддерживая контакты с Западом и Востоком в интересах всех сторон.
"Я посещал восточную Украину, был на линии разграничения. Я ситуацию знаю… Еще раз, если будет какая-либо удобный случай повод сделать вклад в устранение конфликта, я конечно сделаю это в любой момент", - отметил Курц.
Он добавил, что решение зависит от Украины и России, но австрийская сторона всегда готова внести свой вклад в урегулирование.
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