В п'ятницю, 25 вересня, під час нового соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР і ВІЙНА" народний депутат від партії "Слуга народу" Юлія Гришина назвала першу задачу влади.

Гроші - одна із основних проблем в освіті. Перша проблема- недофінансування, друга, як наслідок - певні проблеми якості освіти. Ми всі, "Слуга народу", йшли з абсолютно чітким усвідомленням, що перша задача, яка перед нами стоїть - підвищення заробітних плат освітянам. Це абсолютно точно всі усвідомлюють. Дійсно, зараз ми підняли мінімальну зарплату, в наслідок цього Кабмін підняв перший тарифний розряд, і з 1 вересня всі освітяни отримають зарплату на 6% вище. І ми заклали в держбюджеті це підвищення наперед .Це перше, що ми зробили.