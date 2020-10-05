Трамп скрыл результаты первого теста на коронавирус - СМИ [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп еще до появления в эфире телеканала Fox News знал о положительном тесте на коронавирус, но скрыл эту информацию. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
В интервью журналисту Шону Хэннити он тогда сказал, что сдал тест, однако подчеркнул, что не знает результатов.
По данным WSJ, Трамп к этому времени уже был осведомлен о показаниях первого экспресс-теста, однако ожидал появления результатов второго теста.
Для сотрудников Белого дома, вторая, более точная проверка на коронавирус, делается при выявлении заражения экспресс-тестом.
Кроме того, по словам источника, Трамп в частной беседе просил одного из своих помощников, осведомленного о результатах первого теста, не разглашать их.
"Никому не говори", - сказал он.
Напомним, что президент США Дональд Трамп заболел коронавирусом. После чего, он был госпитализирован в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида.
Лечащий врач Дональда Трампа - Шон Конли, прокомментировал состояние здоровья Трампа.
Читайте также, кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Джо Байден получил результат теста на коронавирус.
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