Трампа госпитализировали [ Редактировать ]
Источник: Jonathan Ernst/Reuters
Президент США Дональд Трамп, заразившийся коронавирусной инфекцией, проведет несколько дней в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида, штат Мэриленд. Об этом сообщает AP.
Врачи настаивали на госпитализации, чтобы Трамп в случае необходимости получил немедленную помощь. Американский лидер находится в группе риска из-за возраста (74 года) и веса (110 кг при росте 190 см).
Трамп будет работать из президентского люкса больницы, который оборудован всем необходимым. 2 октября Белый дом сообщил, что президент США "утомлен", но находится "в приподнятом настроении".
Лечащий врач Трампа сообщил, что американский президент получил 8-граммовую дозу препарата фирмы Regeneron. Это "коктейль" антител REGN-COV2. По данным Bloomberg, Трамп принимал цинк, витамин D, Фамотидин, мелатонин и аспирин.
Ранее сообщалось, что глава "Нафтогаза" Коболев заразился коронавирусом.
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