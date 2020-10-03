Американці розробили портативний аппарат для ПЛР-тесту

Розробляти тест науковці почали ще 7 років тому, а через пандемію коронавірусу пришвидшили роботу. Комплект можна використовувати у лабораторіях, а згодом його пристосують і для домашнього користування