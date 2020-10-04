Выборы в США: Байден опережает Трампа в соцопросах [ Редактировать ]
Джо Байден на 14 процентов популярнее среди избирателей, чем Дональд Трамп. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на совместный с телеканалом NBC News опрос.
По данным опроса, если бы выборы состоялись сейчас, то за Байдена проголосовали бы 53 процента, а за Трамп всего - 39 процентов.
Стоит отметить, по данным СМИ, шесть избирателей заявили, что пока не определились с выбором, два процента высказались против обоих кандидатов.
В Wall Street Journal сделали вывод, видя такой результат, что даже отдельные события, например, такое, как дебаты, оказывают существенное влияние на популярность кандидатов.
Напомним, 30 сентября кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Джо Байден провели первые предвыборные дебаты. Через пять недель, 3 ноября, состоятся президентские выборы.
Как сообщалось, 15 октября в Майами должен состоятся второй тур дебатов между президентом США Дональдом Трампом и кандидатом от демократов Джо Байденом.
Читайте также, Трамп заболел коронавирусом и был госпитализирован. Позже стало известно, что состояние Трампа немного улучшилось.
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