Джо Байден на 14 процентов популярнее среди избирателей, чем Дональд Трамп. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на совместный с телеканалом NBC News опрос.

По данным опроса, если бы выборы состоялись сейчас, то за Байдена проголосовали бы 53 процента, а за Трамп всего - 39 процентов.

Стоит отметить, по данным СМИ, шесть избирателей заявили, что пока не определились с выбором, два процента высказались против обоих кандидатов.

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В Wall Street Journal сделали вывод, видя такой результат, что даже отдельные события, например, такое, как дебаты, оказывают существенное влияние на популярность кандидатов.

Напомним, 30 сентября кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Джо Байден провели первые предвыборные дебаты. Через пять недель, 3 ноября, состоятся президентские выборы.

Как сообщалось, 15 октября в Майами должен состоятся второй тур дебатов между президентом США Дональдом Трампом и кандидатом от демократов Джо Байденом.

Читайте также, Трамп заболел коронавирусом и был госпитализирован. Позже стало известно, что состояние Трампа немного улучшилось.