Байден сдал тест на коронавирус: каким оказался результат [ Редактировать ]
В пятницу, 2 октября, кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Джо Байден получил результат теста на коронавирус. Тест показал отрицательный результат. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
Байден делал тест на коронавирус вместе со своей женой после того, как у президента США подтвердили COVID-19.
Я рад сообщить, что мы с Джилл (Байден - ред.) получили отрицательный результат на COVID-19. Надеюсь, это послужит напоминанием: носи маску, соблюдай социальную дистанцию и мой руки.
Напомним, что президент США Дональд Трамп заболел COVID-19.
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