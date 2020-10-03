"Сутки были очень тревожными": врач Трампа рассказал о его состоянии [ Редактировать ]
Лечящий врач Президент США Дональда Трампа - Шон Конли, 3 октября прокомментировал состояние здоровья Трампа. Он отметил, что оно улучшается. Об этом сказал на брифинге, сообщает ТАСС.
Сегодня утром президент чувствует себя очень хорошо. На данный момент мы с командой очень довольны прогрессом, достигнутым президентом
Но, стоит отметить, как заявил Конли, состояние Трампа в последние сутки было очень тревожным, следующие 48 часов будут весьма важными в том, что касается программы медицинского ухода за ним, сообщил журналистам источник, знакомый с состоянием здоровья президента.
Жизненные показатели президента в последние 24 часа были очень тревожными, и следующие 48 часов будут критически важными с точки зрения ухода за ним. Мы все еще не находимся на четком пути к полному выздоровлению
Шон Конли не стал указывать точных сроков выписки Трампа из военно-медицинского центра. Но, он подчеркнул, что Трамп пройдет пятидневный курс приема противовирусного препарата Ремдесивир.
Также он отметил, что у лидера США не наблюдается жар в течение последних суток, но также отказался отвечать, какая температура была у президента до этого.
В четверг у него (Трампа – ред.) был легкий кашель, заложенность носа, усталость – все это сейчас спадает, и его состояние улучшается
Напомним, В пятницу, 2 октября, стало известно, что президент США Дональд Трампа заразился коронавирусом. После чего, он был госпитализирован в больницу.
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