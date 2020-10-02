Трамп заболел COVID-19 [ Редактировать ]
В пятницу, 2 октября, стало известно, что президент США Дональд Трампа заразился коронавирусом. Также COVID-19 заболела его жена Мелания. Об этом Трамп написал в своем Twitter.
Отмечается, что положительный тест на COVID-19 он получил ночью.
"Мелания и я дали положительный результат на COVID-19. Мы немедленно приступим к процессу карантина и восстановления. Мы преодолеем это вместе", - написал Трамп.
Вероятно, глава государства заразился COVID-19 от своей советницы. Ранее сообщалось, что она больна коронавирусом. В связи с этим, Трамп и его жена ушли на карантин.
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