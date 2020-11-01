У Сумах пасажир тролейбуса напав на водія (відео) [ Редактировать ]
У Сумах пасажир тролейбуса напав на водія. Чоловік раптово захотів вийти із салону, але водій не зупинився в непризначеному для цього місці. Це й спричинило бійку.
Нападник ударив шофера кілька разів пакетом, в якому, ймовірно, була скляна пляшка. Відтягли забіяку інші пасажири. Вони ж викликали поліцію. Водію в лікарні наклали кілька швів.
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