У Сумах пасажир тролейбуса напав на водія. Чоловік раптово захотів вийти із салону, але водій не зупинився в непризначеному для цього місці. Це й спричинило бійку.

Нападник ударив шофера кілька разів пакетом, в якому, ймовірно, була скляна пляшка. Відтягли забіяку інші пасажири. Вони ж викликали поліцію. Водію в лікарні наклали кілька швів.