Закликав дотримуватися правил і одразу сам їх порушив. Прем'єр німецької землі Північний Рейн-Вестфалія опинився в центрі скандалу. Політика сфотографували в літаку - без маски. Пікантності ситуації додає той факт, що чиновник збирається поборотися за посаду канцлера Німеччини.

Це - виступ прем'єра землі Північний Рейн-Вестфалія. Армін Лашет, який щойно взяв участь у відеонараді з канцлеркою Меркель і лідерами інших регіонів, закликає німців носити маски й дотримуватися соціальної дистанції.

Армін Лашет, прем'єр землі Північний Рейн-Вестфалія:

Європою, Німеччиною і нашим регіоном котиться друга хвиля епідемії. Щоб уникнути надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров'я, необхідна консолідація зусиль.

А це - Армін Лашет за кілька годин після промови. Летить з Кельна у Берлін. Без маски. Політика сфотографував один з пасажирів і розповів журналістам, що протягом усього польоту Армін Лашет сидів у салоні з відкритими носом і ротом.

Прес-служба політика вже заявила: пасажир говорить неправду. Мовляв, Лашет правил не порушував, був у масці і знімав її лише, аби поїсти й випити кави. Утім, такому поясненню повірили не всі. Адже на опублікованому фото видно, що Лашет не їсть, а теревенить з колегою.

За порушення правил Лашет може поплатитися політичними рейтингами. А вони для нього наразі вкрай важливі. Прем'єр землі Північний Рейн-Вестфалія один із кандидатів на посаду лідера Християнсько-Демократичного Союзу, який поведе партію на наступні парламентські вибори замість Ангели Меркель. І в разі перемоги християнських демократів стане наступним канцлером Німеччини.

Обрати лідера і потенційного наступника Ангели Меркель християнські демократи планували на початку грудня. На партійному з'їзді у Штутгарті. Але через епідемію коронавірусу зібрання скасували й перенесли вибори лідера ХДС на наступний рік.

У якому форматі проходитиме з'їзд і власне голосування - ще не вирішили.

Пауль Ціміак, генеральний секретар ХДС:

Звісно, якщо ситуація дозволить, ми б хотіли зібрати делегатів у традиційному форматі. Якщо ж ні, будемо проводити віртуальний з'їзд і голосувати поштою.

Крім Арміна Лашета, за політичний спадок Ангели Меркель боротимуться бізнесмен Фрідріх Мерц і голова комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттген. І не виключено, що в останню хвилину про свої канцлерські амбіції заявить прем'єр Баварії Маркус Зедер.