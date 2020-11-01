Популярний німецький політик може втратити шанс стати канцлером через один авіа-переліт [ Редактировать ]
Закликав дотримуватися правил і одразу сам їх порушив. Прем'єр німецької землі Північний Рейн-Вестфалія опинився в центрі скандалу. Політика сфотографували в літаку - без маски. Пікантності ситуації додає той факт, що чиновник збирається поборотися за посаду канцлера Німеччини.
Це - виступ прем'єра землі Північний Рейн-Вестфалія. Армін Лашет, який щойно взяв участь у відеонараді з канцлеркою Меркель і лідерами інших регіонів, закликає німців носити маски й дотримуватися соціальної дистанції.
Армін Лашет, прем'єр землі Північний Рейн-Вестфалія:
Європою, Німеччиною і нашим регіоном котиться друга хвиля епідемії. Щоб уникнути надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров'я, необхідна консолідація зусиль.
А це - Армін Лашет за кілька годин після промови. Летить з Кельна у Берлін. Без маски. Політика сфотографував один з пасажирів і розповів журналістам, що протягом усього польоту Армін Лашет сидів у салоні з відкритими носом і ротом.
Прес-служба політика вже заявила: пасажир говорить неправду. Мовляв, Лашет правил не порушував, був у масці і знімав її лише, аби поїсти й випити кави. Утім, такому поясненню повірили не всі. Адже на опублікованому фото видно, що Лашет не їсть, а теревенить з колегою.
За порушення правил Лашет може поплатитися політичними рейтингами. А вони для нього наразі вкрай важливі. Прем'єр землі Північний Рейн-Вестфалія один із кандидатів на посаду лідера Християнсько-Демократичного Союзу, який поведе партію на наступні парламентські вибори замість Ангели Меркель. І в разі перемоги християнських демократів стане наступним канцлером Німеччини.
Обрати лідера і потенційного наступника Ангели Меркель християнські демократи планували на початку грудня. На партійному з'їзді у Штутгарті. Але через епідемію коронавірусу зібрання скасували й перенесли вибори лідера ХДС на наступний рік.
У якому форматі проходитиме з'їзд і власне голосування - ще не вирішили.
Пауль Ціміак, генеральний секретар ХДС:
Звісно, якщо ситуація дозволить, ми б хотіли зібрати делегатів у традиційному форматі. Якщо ж ні, будемо проводити віртуальний з'їзд і голосувати поштою.
Крім Арміна Лашета, за політичний спадок Ангели Меркель боротимуться бізнесмен Фрідріх Мерц і голова комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттген. І не виключено, що в останню хвилину про свої канцлерські амбіції заявить прем'єр Баварії Маркус Зедер.
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