В понедельник, 16 ноября, президент Армении Армен Саркисян призвал премьер-министра Никола Пашиняна вместе с правительством уйти в отставку. Об этом сообщает агентство News.am, ссылаясь на видеообращение армянского президента к народу.

Он также призвал парламент страны готовиться к досрочным выборам. Он провел встречи с парламентскими силами, общественными группами, а также телефонные разговоры с представителями диаспоры. Абсолютное большинство участников встреч согласились с тем, что Армении нужна отставка правительства и досрочные парламентские выборы.

Имеем взбудораженное общество. Раненая экономика перегружена колоссальными социальными проблемами. В результате огромного потока людей из Нагорного Карабаха имеем гуманитарную катастрофу ... Мы не можем игнорировать реальность и продолжать жить обычной жизнью.

Ранее сообщалось, что оппозиция Армении требует импичмент Пашиняна. Также мы писали о том, что Пашинян взял ответственность за "сдачу Карабаха".