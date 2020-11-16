Президент Армении призвал Пашиняна уйти в отставку [ Редактировать ]
В понедельник, 16 ноября, президент Армении Армен Саркисян призвал премьер-министра Никола Пашиняна вместе с правительством уйти в отставку. Об этом сообщает агентство News.am, ссылаясь на видеообращение армянского президента к народу.
Он также призвал парламент страны готовиться к досрочным выборам. Он провел встречи с парламентскими силами, общественными группами, а также телефонные разговоры с представителями диаспоры. Абсолютное большинство участников встреч согласились с тем, что Армении нужна отставка правительства и досрочные парламентские выборы.
Имеем взбудораженное общество. Раненая экономика перегружена колоссальными социальными проблемами. В результате огромного потока людей из Нагорного Карабаха имеем гуманитарную катастрофу ... Мы не можем игнорировать реальность и продолжать жить обычной жизнью.
Ранее сообщалось, что оппозиция Армении требует импичмент Пашиняна. Также мы писали о том, что Пашинян взял ответственность за "сдачу Карабаха".
по теме
В понедельник, 16 ноября, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев сделал заявление
Пропали сотни армянских солдатов
Лидер партии "Действие и солидарность" и бывшая премьер-министр Молдовы Майя Санду победила на выборах президента.
В пятницу, 13 ноября, президент Украины Александр Лукашенко сделал заявление
Пашинян здав Карабах "за спиною в народу", тож має якнайшвидше піти