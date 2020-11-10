Во вторник, 10 ноября, в СМИ показали обновленную карту Нагорного Карабаха после подписания соглашения об окончании военных действий. Как теперь будет выглядеть регион, показывает "РБК".

Как известно, согласно соглашению, Армения должна передать Азербайджану ряд территории.

Так, до 15 ноября должен быть передан Кельбаджарский район, до 20 ноября - Агдамский район, а до 1 декабря - Лачинский район.

При этом будет создан Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать город Шушу.

Согласно соглашению, в регионе разместят около двух тысяч российских миротворцев, которые уже начали прибывать в Армению.

Ранее в Карабахе рассказали, почему согласились прекратить огонь.