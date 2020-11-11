В Армении оппозиция потребовала запустить процесс импичмента премьер-министра Никола Пашиняна. Ему дают время до полуночи для добровольной отставки. Об этом сообщает armeniasputnik.

На акции в Ереване депутат от фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян заявила, что правящий блок якобы просил оппозицию начать процесс свержения Пашиняна.

Не надо ждать последней минуты. Мы ждем вас всех в здании Национального собрания.

Правящий блок "Мой шаг" имеет 88 мандатов из 132, поэтому голосов оппозиции будет недостаточно для запуска процедуры импичмента. В то же время протестующие дают Пашиняну время до полуночи для добровольной отставки. Если он не уйдет, то будет созвано внеочередное заседание парламента.

Кроме того, депутатам от "Моего шага" дают время до 12:00 завтрашнего дня, чтобы определиться с позицией. В противном случае оппозиция перейдет к дальнейшим действиям.

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