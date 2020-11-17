В Нагорном Карабахе появилась "миротворческая" военная техника - СМИ [ Редактировать ]
В регион Нагорного Карабаха, РФ вместе с миротворцами перебросила реактивные системы залпового огня "Град". Об этом пишет Reuters.
По данным издания, журналисты Reuters заметили в Лачинском коридоре две российские системы залпового огня "Град" на грузовиках. Система советских времен может выпустить 40 ракет примерно за 20 секунд.
Также по данным СМИ, у одного из "Градов" был российский военный номерной знак с региональным кодом 94, что указывало на его принадлежность к Закавказскому военному округу.
У другого Града не было номерного знака, но его сопровождал военный грузовик "Камаз" с российскими номерами из того же военного округа.
Важно, что военнослужащие подтвердили изданию, что они из России.
Стоит отметить, по данным журналистов Reuters, в этом районе также был замечен российский танк.
Как ранее сообщалось, президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе.
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