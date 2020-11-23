Волонтер пережил в Индии СОVID-19, малярию, лихорадку денге и укус коброй [ Редактировать ]
Сотрудник благотворительной организации из Великобритании Ян Джонс отправился в поездку в Индию. Там он пережил заражение коронавирусом, лихорадку денге и малярию, а сейчас поправляется после укуса ядовитой кобры в Джодхпуре (штат Раджастхан) - сообщает индийское издание The Indian Express.
Фото: Twitter
Джонса госпитализировали после того, как его укусила индийская черная королевская кобра в деревне. У мужчины проявились симптомы отравления змеиным ядом: потеря остроты зрения и трудности при ходьбе.
Абишек Татер, доктор:
Джонс обратился к нам на прошлой неделе после укуса змеи. Первоначально мы подозревали, что он по второму кругу заразился коронавирусом, но его тест оказался отрицательным.
Джонс сам бывший медицинский работник. Он прибыл в Индию, чтобы наладить работу благотворительной социальной инициативы в поддержку традиционных ремесленников в Раджастане. Он поселился в помещении склада этой организации, чтобы быть ближе к людям, которых он поддерживает. На территории склада его и укусила кобра.
по теме
В Винницкой области городе Немиров произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором на месте погибли три человека
Один из создателей Microsoft Билл Гейтс заявил о неизбежности новой пандемии. По его мнению, она нагрянет не через сто лет, как было с коронавирусом и испанкой, а уже в ближайшие годы
В Сумской области случился пожар в пятиэтажном отеле. В результате были эвакуированы 26 человек
Огонь поразил 75% ее тела
Реальні зміни чи ще одне фейкове "покращення"? У наших містах знову заговорили про те, що потрібно вирішувати проблему з хрущовками