Сотрудник благотворительной организации из Великобритании Ян Джонс отправился в поездку в Индию. Там он пережил заражение коронавирусом, лихорадку денге и малярию, а сейчас поправляется после укуса ядовитой кобры в Джодхпуре (штат Раджастхан) - сообщает индийское издание The Indian Express.

Фото: Twitter

Джонса госпитализировали после того, как его укусила индийская черная королевская кобра в деревне. У мужчины проявились симптомы отравления змеиным ядом: потеря остроты зрения и трудности при ходьбе.

Абишек Татер, доктор:

Джонс обратился к нам на прошлой неделе после укуса змеи. Первоначально мы подозревали, что он по второму кругу заразился коронавирусом, но его тест оказался отрицательным.

Джонс сам бывший медицинский работник. Он прибыл в Индию, чтобы наладить работу благотворительной социальной инициативы в поддержку традиционных ремесленников в Раджастане. Он поселился в помещении склада этой организации, чтобы быть ближе к людям, которых он поддерживает. На территории склада его и укусила кобра.