По данным Министерства здравоохранения в Украине больничные койки для пациентов с коронавирусом заполнены более чем на 60% в трех областях.

В среднем по стране заполненные 46,9% таких коек.

Самыми загруженными являются больницы в:

Николаевской (69,7%),

Черкасской (61,4%),

Черниговской областях (60,2%).

в Киеве койки заполнены на 54,9%.

Всего в Украине ввели уже 58 787 больничных коек для COVID-19.

Также в стране продолжает расти показатель заболеваемости коронавирусной болезнью. По состоянию на 9 декабря в Украине этот показатель составляет 476,6 при норме в 40. Самая плохая ситуация наблюдается в Сумской области - 841,9. В Киеве показатель составляет 756,1.

Ранее Шмыгаль назвал точную дату локдауна в Украине. Отметим, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Рада будет работать при жестком карантине, который будет действовать с 8 по 24 января 2021 года.

Также мы писали о том, как будут работать аэропорты во время локдауна. Ранее сообщалось, когда в Украине начнется вакцинация от COVID-19.

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