Койки заполнены более чем на 60%: в трех областях назревает коронавирусный "коллапс" [ Редактировать ]
По данным Министерства здравоохранения в Украине больничные койки для пациентов с коронавирусом заполнены более чем на 60% в трех областях.
В среднем по стране заполненные 46,9% таких коек.
Самыми загруженными являются больницы в:
- Николаевской (69,7%),
- Черкасской (61,4%),
- Черниговской областях (60,2%).
- в Киеве койки заполнены на 54,9%.
Всего в Украине ввели уже 58 787 больничных коек для COVID-19.
Также в стране продолжает расти показатель заболеваемости коронавирусной болезнью. По состоянию на 9 декабря в Украине этот показатель составляет 476,6 при норме в 40. Самая плохая ситуация наблюдается в Сумской области - 841,9. В Киеве показатель составляет 756,1.
Ранее Шмыгаль назвал точную дату локдауна в Украине. Отметим, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Рада будет работать при жестком карантине, который будет действовать с 8 по 24 января 2021 года.
Также мы писали о том, как будут работать аэропорты во время локдауна. Ранее сообщалось, когда в Украине начнется вакцинация от COVID-19.
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