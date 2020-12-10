Степанов рассказал, что сократит заражение коронавирусом на 50% [ Редактировать ]
В четверг, 10 декабря, министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга заявил, что ужесточение карантина позволит сократить заболеваемости коронавирусом в Украине на 40-50%.
Также он отметил, что при полном локдауне этот показатель сокращается на 80%
Он считает, что для получения максимально возможного эффекта, граждане должны выполнить условия новых ограничений, которые будут действовать с 8 по 24 января.
Если мы говорим о жестком локдауне, который происходит сейчас в европейских странах, то за три недели снижается до 80% количество заболевших. Мы рассчитываем на эффект в 40-50% уменьшение количества инфицированных за этот период.
Ранее Шмыгаль назвал точную дату локдауна в Украине. Отметим, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Рада будет работать при жестком карантине, который будет действовать с 8 по 24 января 2021 года.
Также мы писали о том, как будут работать аэропорты во время локдауна. Ранее сообщалось, когда в Украине начнется вакцинация от COVID-19.
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