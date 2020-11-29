По состоянию на воскресенье, 29 ноября, в украинских больницах загруженность коек для больных коронавирусной инфекцией составляет 47,5%.

На территории Украины нету регионов, в которых бы заполненность составляла бы 70% и выше. При этом, наихудшая ситуация зарегистрирована в Николаевской области (65,6%), Кировоградской области (65,1%), Полтавской области (60,3%), Запорожской области (60,3%) и Черниговской области (59,6%). В Киеве же - 53,85%.

Отмечается, что в Украине наблюдается показатель 490,5 случаев COVID-19 на 100 тысяч населения, при норме в 40. Патовая ситуация зафиксирована в Сумской области - 971,4.

Ранее мы писали, что в СНБО назвали сценарий ситуации с COVID-19 в Украине. В Совете считают, что все зависит от поведения граждан.