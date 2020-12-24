На закупку вакцин для борьбы с коронавирусной инфекцией Кабинет Министров Украины выделили Минздраву 1,3 миллиарда гривен.

Проект постановления предусматривает, помимо приобретения препаратов, обеспечение иммунологической профилактики населения страны. Также было проведено балансирование расходов государственного бюджета и увеличены траты коронавирусного Фонда.

Отмечается, что внедрение в реальность постановления будет осуществляться как в общем, так и в специальном фонде госбюджета за 2020 год.

Читайте также, в Украине названы главные факторы, по которым будет осуществляться выбор вакцины от COVID-19 для Украины. В настоящее время, точно нельзя сказать, вакцина какого производителя поступит в Украину.

Кроме того, в Минздраве назвали сроки заключения контрактов с производителями вакцин от коронавируса. Сам процесс вакцинации планируется уже на февраль.

Напомним, Зеленский подписал закон об обеспечении доступа украинцев к вакцинам от COVID-19. сокращаются Сроки утверждения клинических испытаний и проведения государственной регистрации для вакцин.

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