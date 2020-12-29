Микитасю объявили подозрение в заказном похищении и вымогательстве [ Редактировать ]
Бывшему народному депутату и экс-главе "УкрБуда" Максиму Микитасю объявили подозрение в заказном похищении и вымогательстве. Речь идет об инциденте с похищением юриста в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
8 декабря 2020 года в Киеве похитили юриста компании, которая предоставляла поддержку скандальному застройщику Максиму Микитасю. Четверо неизвестных на автомобиле похитили его, через несколько часов их задержали, а впоследствии установили и непосредственного заказчика.
По данным полиции, заказчиком оказался владелец строительной компании "УкрБуд" Максим Микитась.
"Получив все данные о будущей жертве, исполнители - члены транснациональной группировки - обманом выманили потерпевшего на встречу, где в дальнейшем силой завладели его автомобилем и по указанию заказчика заставили потерпевшего написать долговую расписку на 800 тыс. долларов", - говорится в сообщении.
Следствие сообщило Микитасю о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146 (похищение человека) и ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
Ранее сообщалось, что Микитася оставили под стражей. Он проходит подозреваемым по делу о завладении имуществом Национальной гвардии.
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