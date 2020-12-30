Какие продукты вызывают пищевую зависимость [ Редактировать ]
Привыкание могут вызывать не только алкогольные напитки и табачные изделия, но и продукты питания. Именно поэтому нам иногда так сложно отказаться от фастфуда или любимых сладостей.
По словам ученых, продукты питания в определенных случаях могут быть опасны для организма, пишет svidok.online.
Так, стоит реже употреблять блюда с высоким содержанием жира и сахара. Подобное сочетание приводит к резкому повышению уровня глюкозы в крови и кратковременному улучшению настроения. Со временем человек начинает стремиться повторить это состояние и как результат - возникает привыкание.
В "черный список" попали следующие продукты питания: шоколадные батончиклюби, мармелад, кукурузные хлопья, торты, мороженое.
Также специалисты рекомендуют отказаться от фастфуда и продуктов, предназначенных для легкого перекуса, таких как: пицца, картофель-фри, гамбургеры, чипсы, печенье.
Ученые провели исследование, участниками которого стали около 500 человек. Добровольцы были разделены на две группы по вкусовым пристрастиям. В результате выяснилось, что у любителей блюд из "черного списка" действительно возникла зависимость.
Ранее мы писали о том, какие продукты категорически нельзя есть при ангине.
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