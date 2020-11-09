Алкоголь способен спровоцировать как минимум семь видов рака. Угрожающие смертью образования могут появиться в печени, толстой и прямой кишке, пищеводе, молочной железе, ротовой полости и горле.

Соответствующие выводы сделали ученые из Университета Отаго в Новой Зеландии, пишет lenta.ua.

Так, в 2012 году алкоголь стал причиной около полумиллиона смертей от рака или 5,8% от всех случаев летальных исходов. Отмечается, что больше остальных здоровье подрывают люди, которые пьют часто и много. Впрочем, и остальным привычка приносит вред.

Например, при употреблении даже небольшого количества алкоголя риск развития онкологии груди возрастает на 16% в сравнении с непьющими людьми. Чем чаще женщина выпивает, тем стремительнее угроза увеличивается.

В настоящее время ученые продолжают исследование. В будущем авторы работы намерены узнать, как именно алкоголь провоцирует онкологию. По одной из гипотез, спиртное повреждает ДНК. Специалисты рекомендуют людям полностью отказаться от спиртного, чтобы снизить риски заболеваний.

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